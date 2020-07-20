Общество

Международный форум «Инженеры будущего-2020» проходит в режиме онлайн

Открылся IX Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2020». Мероприятие впервые проводится в онлайн-режиме и является открытым для аудитории в социальных сетях - в группе «Инженеры будущего» «ВКонтакте», а также на канале Союза машиностроителей России в Youtube, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональном отделении РСПП.

Участников, гостей и зрителей форума ждут насыщенная деловая, культурная, образовательная, экскурсионная и спортивная программы. Напомним, что молодежный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года. В летнем образовательном палаточном лагере он традиционно собирал представителей мирового инженерного сообщества. Участники проходили обучение у ведущих экспертов в области развития современных технологий, разрабатывали собственные проекты, а также проявляли себя в творческих конкурсах.

Обращаясь к участникам, гостям и зрителям молодежного форума «Инженеры будущего-2020» председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов отметил, что форум задуман и реализуется как площадка для объединения молодых одаренных людей. «Именно вам, молодым и талантливым специалистам, предстоит развивать высокотехнологичные производства, формировать государственную промышленную политику и укреплять конкурентоспособность нашей страны», - подчеркнул он.

В этом году в повестке «виртуального» обучающего лагеря «Инженеры будущего» открытые онлайн-встречи с главами государственных корпораций, руководителями и экспертами крупнейших предприятий машиностроительной отрасли, конкурсы и челленджи в социальных сетях, видеолекции и дистанционные мастер-классы от знаменитых актеров, режиссеров и сценаристов. Будет проведен и традиционный конкурс «Мисс форум». В рамках спортивной повестки участников и зрителей ждут секреты тренировок от известных чемпионов.

Поздравляя участников и зрителей форума с открытием мероприятия, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул, что с учетом востребованности «Инженеров будущего» среди молодежи у организаторов не было ни секунды сомнений в том, что в условиях пандемии конкурс должен быть проведен. «В этом году по понятным причинам форум «плечом к плечу» нам провести не удалось. Но мы решили использовать новый формат, сделали его доступным зрителям, увеличили количество образовательных факультетов, расширили охват участников в конкурсах культурной программы», - сказал он.

По мнению Владимира Гутенева, именно сегодняшняя молодежь становится главным действующим лицом по реализации амбициозных, масштабных планов в стране. Поэтому привлечение свежих и талантливых сил в реальный сектор экономики, является важнейшим приоритетом в работе Союза машиностроителей России.

За историю проведения форума его участниками стали более 15 000 молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Среди них - инженеры, ученые – представители более чем 400 промышленных компаний, а также аспиранты и студенты 85 ВУЗов из 70 регионов РФ. Особенностью форума является широкое международное участие. В этом году география иностранных делегаций насчитывает 65 стран.

Организатором форума «Инженеры будущего» является Союз машиностроителей России при поддержке госкорпорации Ростех, Федерального агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ), Лиги содействия оборонным предприятиям, ВФСО «Трудовые резервы», общенациональной программы «В кругу семьи».