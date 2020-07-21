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Общество

Президент наградил Александра Котова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

21.07.2020 13:48|ПсковКомментариев: 2

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Котова.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что Александр Котов награждается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Котов родился 10 апреля 1961 года в поселке Струги Красные Псковской области. В 1983 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация земледелия», инженер-механик. В 2003 году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности «юриспруденция».

В 1983 - 1987 – главный инженер колхоза «Революция» Стругокрасненского  района, 1987  - 1988 – заместитель председателя – директор ремонтно-технического предприятия РАПО, в 1988  - 1990 – директор предприятия «Агропромсервис» (поселок Струги Красные),  в 1990  – инженер-диагност стругокрасненского предприятия «Агропромсервис».

С 1991 по 1995 год занимал пост заместителя главы администрации Стругокрасненского района – начальника управления сельского хозяйства. В 1995-2003 годах был главой Стругокрасненского района, в 2003 – 2009  - заместитель губернатора Псковской области, 2009  - 2010 - первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, в 2010 – 2011 - заместитель губернатора Псковской области. Курировал вопросы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19. (Стругокрасненский, Плюсский и часть Порховского района). На первой сессии 15 декабря 2011 года избран председателем Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва.

18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 (Плюсский, Стругокрасненский районы, Дубровенская волость Порховского района, Карамышевская и Торошинская волости Псковского района/ схема округов/ общий список). На первой сессии 5 октября 2016 года избран председателем Псковского областного Собрания депутатов.

С 7 июня 2018 года по 14 ноября 2019 года - председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, с 14 ноября 2019 - заместитель председателя ПАСЗР.

Входит в состав Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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