Общество

Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации»

Фото со страницы Ольги Кормухиной https://vk.com/olgakormuhina

Известная советская и российская певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина разместила на своей официальной странице во ВКонтакте обращение с призывом защитить Талабы.

«Вот-вот могут быть приняты новые правила застройки и землепользования Талабских островов. После знакомства с ними в моем сознании пульсирует только одно слово - оккупация», - пояснила она.

Как пишет Ольга Кормухина, «уникальный архипелаг из трех крохотных островов с многовековой историей, уникальной экосистемой, чудом сохранившимся традиционным рыбацким промыслом и... бесценным духовным наследием нашего дорогого Батюшки, отца Николая Гурьянова, хотят превратить в очередной туристический бизнес-проект, ориентированный на праздно шатающихся бездельников».

По словам певицы, в новых правилах предусмотрена возможность создания на островах многоэтажных гостиниц, ночных клубов, аквапарков, боулингов, аттракционов, концертных-залов, кинотеатров и даже зоопарков.

Ольга Кормухина обратилась к авторам проекта с целым рядом вопросов. «Для кого это все? Для тех паломников, кто отправляется на Залит за утешением и молитвой? - интересуется она. - Может, для местных жителей, столетиями живущих здесь рыбалкой да огородами? Конечно, нет! Ничего святого. Ничего личного. Только бизнес… Кто-то уже просчитал инвестиционную привлекательность и определяет норму прибыли, оценивая потенциал туристического потока».

«Давайте вместе предотвратим еще одну потерю, остановим безумие мира хотя бы на этих трех клочках суши в Псковском озере, сохранив их как маленькую частичку Святой Руси! Пожалуйста, не молчите, ибо молчанием предается Бог!», - подчеркнула певица, которую связывает с Талабскими островами духовное родство.