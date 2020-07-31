Общество

В Пскове энтузиасты решили собрать Т-34 из кусков

Псковская реставрационная мастерская «Арьергард» приступила к реставрации легендарного Т-34 /76 1942 года, 112-го завода «Красное Сормово», собранного из фрагментов, найденных, в том числе, в Псковской области. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал руководитель мастерской, заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

«Уже 11 лет я занимаюсь реставрацией, в свое время для себя решил собрать Т-34 из кусков, задача практически невыполнимая, но годы шли и после того, как был сделан БТ-7м, одни добрые люди решили меня взять на «слабо». Мол, а как насчет Т-34/76 с башней пирожок... да и еще и литой. Признаюсь, ввязался в драку, не будучи уверенным в исходе, но на ловца и зверь бежит!» - рассказал он.

Александр Коновалов подчеркнул, что в мастерской хотят реализовать проект с максимальным использованием оригинальных фрагментов. Например, башня собрана из фрагментов, найденных в Псковской, Тверской, Новгородской и Витебской областях.