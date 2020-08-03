Общество

Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района по состоянию здоровья

Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По его словам, он решил покинуть должность по собственному желанию. Причина - состояние здоровья.

«На этом посту нужно пахать и пахать. Никаких политических причин нет. Я - член команды губернатора. Многое сделано, выполняются нацпроекты, но району нужен более молодой, здоровый и эффективный менеджер», - заявил Сергей Петров.

Вопрос о прекращении полномочий Сергея Петрова в должности главы района депутаты Великолукского районного Собрания рассмотрят на ближайшей сессии.

Сергей Петров родился 17 мая 1960 года в деревне Литвиниха Переслегинской волости Великолукского района. В 1982 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Избирался депутатом Собрания депутатов Великолукского района второго - пятого созывов. В декабре 2013 года был избран главой Великолукского района.

За период работы неоднократно награждался грамотами администрации Великолукского района. В 2001 году награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства, в 2007 году награжден нагрудным знаком «За содействие МВД». Имеет дипломы «Деловой человек года 2000» и «Деловой человек года 2003».