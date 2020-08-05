Политика

Отставка главы Великолукского района Сергея Петрова принята единогласно

Собрание депутатов Великолукского района единогласно приняло отставку главы района Сергея Петрова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Смотрите также Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района по состоянию здоровья

Ранее сообщалось, что Сергей Петров решил покинуть должность по собственному желанию. Причина - состояние здоровья.

Сергей Петров родился 17 мая 1960 года в деревне Литвиниха Переслегинской волости Великолукского района. В 1982 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Избирался депутатом Собрания депутатов Великолукского района второго - пятого созывов. В декабре 2013 года был избран главой Великолукского района.

За период работы неоднократно награждался грамотами администрации Великолукского района. В 2001 году награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства, в 2007 году награжден нагрудным знаком «За содействие МВД». Имеет дипломы «Деловой человек года 2000» и «Деловой человек года 2003».