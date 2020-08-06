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Общество

И. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин: Самое главное - не упустить нацпроекты

06.08.2020 12:43|ПсковКомментариев: 1

Алексей Кузьмин обозначил задачи, над решением которых намерен работать на посту и.п. главы Великолукского района.


Фото: газета «Наш путь», ВКонтакте

«Самое главное - не упустить нацпроекты, продолжить реализацию программы «Чистая вода» - в деревне Переслегино этот вопрос стоит под особым контролем», - пояснил он в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей. В числе прочих задач он перечислил реализацию программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. «В районе строится новый дом и скоро будет подписан контракт на строительство еще одного многоквартирного дома в деревне Дубрава», - пояснил Алексей Кузьмин.

Кроме того, он считает важным организовать на достойном уровне проведение выборов 13 сентября. «13 сентября мы будем выбирать депутатов сельских поселений, из числа которых потом будут избираться главы поселений. Это тот самый костяк, на который всегда опирается глава района в своей работе», - подчеркнул и. п. главы Великолукского района.

Алексей Кузьмин также заявил о намерении продолжить реализацию всех проектов, начатых его предшественником Сергеем Петровым., в частности, завершить строительство станции водоподготовки в поселках Нагорный, Дорожный и в деревне Дубрава. «Хотим попасть в программу «Чистая вода», чтобы улучшить качество воды. На данный момент мы говорим о больших населенных пунктах района», - уточнил Алексей Кузьмин.

Напомним, Собрание депутатов Великолукского района на заседании 6 августа единогласно утвердило кандидатуру Алексея Кузьмина, первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству, на должность исполняющего полномочия главы района. Прежний глава района Сергей Петров уволился по собственному желанию.

Теги: #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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