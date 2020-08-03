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Общество

На публичных слушаниях в Малой Гоголевке решили изменить зонирование территории

03.08.2020 20:57|ПсковКомментариев: 0

В Малой Гоголевке прошли публичные слушания. Как сообщается на сайте комитета Псковской области по управлению Государственным имуществом, 30 июля в деревне Малая Гоголевка (Псковский район) прошли публичные слушания по вопросу изменения зонирования территории в отношении земель расположенных лесопарковом массиве.

Фото с сайта Общественной палаты Псковской области

В соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального образования «Тямшанская волость» Псковского района в отношении рассматриваемой территории в дер. Малая Гоголевка документами поселения установлена зона Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки», которая выделена для индивидуальной жилой застройки, для постоянного или временного проживания в сочетании с ведением личного подсобного хозяйства. В состав жилых зон включаются отдельно стоящие объекты повседневного обслуживания.

В соответствии с многочисленными обращениями граждан, проживающих на данной территории о решении вопроса сохранения лесопаркового массива у д. Малая Гоголевка комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области был издан приказ о внесении изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования «Тямшанская волость», установив в отношении территории в дер. Малая Гоголевка зону Р «Зона спортивного и оздоровительно-рекреационного назначения», максимальную площадь земельных участков в зоне Р «Зона спортивного и оздоровительно-рекреационного назначения» установить в значении «не подлежит установлению».

Вместе с тем, в период подготовки к проведению публичных слушаний (18.06.2020-30.07.2020) в адрес Комитета поступило обращение граждан по вопросу установления в отношении данного массива территории рекреационной зоны, не предусматривающей какое-либо строительство.

По результатам рассмотрения предложения возражений и замечаний не поступило. Комитет рекомендовал удовлетворить предложение и вынести его на публичные слушания.

В состоявшихся публичных слушаниях приняло участие более 40 жителей д. Малая Гоголевка. В публичных слушаниях приняли участие заместитель председателя комитета Александр Можаев, первый заместитель главы Администрации Псковского района Святослав Колинко, глава СП «Тямшанская волость» Нина Николаева.

По итогам публичных слушаний было принято решение поддержать предложение по вопросу изменения зонирования в отношении территории, расположенной в дер. Малая Гоголевка, с зоны Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки» на зону Р 1 «Зона спортивного и оздоровительно-рекреационного назначения» основной вид разрешенного использования этой зоны «Охрана природных территорий (код 9.1)», который включает в себя Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

Комитетом будет организована работа по внесению принятых на публичных слушаниях предложений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования СП «Тямшанская волость» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Теги: #псковский район #Малая Гоголевка
Источник: Псковская Лента Новостей
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