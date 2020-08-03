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Павел Адельгейм предчувствовал свою смерть - друг священника

Отец Павел Адельгейм знал, что уйдет, но не знал как. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил друг покойного Павла Адельгейма, писатель, профессор Владимир Шаронов.

«Он мне прямо говорил, что знает, что уйдет, но не знал как. Просил позаботиться о супруге, Вере Михайловне», - сказал он.

«Мало кто знает, что смерть его настигла в тот момент, когда он проповедовал. С христианской точки зрения – это награда. С точки зрения служения, я думаю, он награжден такой смертью. Если мы смотрим в своих узких, реалистических, искаженных рамках, то это нелепая смерть. А если мы смотрим в перспективе вечной жизни, как смотрел сам отец Павел, то тогда эта смерть – это его награда. Высшее, что он мог стяжать», - поделился мнением гость студии.

Владимир Шаронов отметил, что очень ругал отца Павла Адельгейма за беспечность. «Я приезжал и видел, что за его столом сидит дюжина человек, а он даже не всегда знал всех из них или мог запомнить. Вы же знаете, что воспитанники его даже обкрадывали. Но отец Павел очень верил в людей. Его было не переубедить», - заключил он.

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Напомним, отца Павла Адельгейма 5 августа 2013 года убил ударом ножа в его собственном доме 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.