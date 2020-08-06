Общество

Более 35 тысяч сертификатов дополнительного образования выдано в Псковской области

Более 35 тысяч сертификатов дополнительного образования для обучения детей в возрасте от 5 до 18 лет выдано в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Дом детства и юношества «Радуга».

Сертификат дает право на получение дополнительного образования по аккредитованным образовательным программам. Полный их перечень, включая программы частных учреждений, представлен в навигаторе дополнительного образования Псковской области. Данная уникальная электронная площадка запущена год назад в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На эти цели регион получил более 10 млн рублей из федерального бюджета.

Для удобства детей и родителей в навигаторе предусмотрен фильтр, где можно задать интересующие параметры (например, возраст ребенка, способности, особенности здоровья и т. д.) и получить возможные варианты кружков. При выборе секции можно руководствоваться и картой расположения учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в Псковской области. Кроме того, на портале можно ознакомиться с подробным описанием каждой из представленных учебных программ, изучить материально-техническую базу и ожидаемые результаты.

Сегодня на портале представлены более 2 тыс образовательных программ около 300 учреждений дополнительного образования Псковской области по шести направлениям: художественному, социально-педагогическому, естественнонаучному, техническому, туристско-краеведческому и физкультурно-спортивному.

Как отметили в областном Доме детства и юношества «Радуга», особую популярность сегодня набирают дополнительные образовательные программы технической направленности. Традиционно востребованным является художественное творчество.