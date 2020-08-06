Общество

50 тысяч рублей заплатит псковичке торговая сеть «Магнит» за перелом руки

50 тысяч рублей компенсации заплатит торговая сеть посетительнице магазина «Магнит» в Родине Псковского района. Об этом сообщается в решении Псковского городского суда от 5 августа.

Суд рассмотрел иск Лидии Лешенковой к акционерному обществу «Тандер». Женщина просила взыскать с ответчика расходы, понесенные на лечение, в сумме 950 рублей 36 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей.

13 августа 2019 года истец зашла в магазин «Магнит», расположенный по адресу: Псковский район, д. Родина, ул. Никольская, 3. В магазине велись строительно-ремонтные работы. При входе в магазин между камерами хранения и входом в торговый зал истец зацепилась за провод, растянутый на полу, и упала, получив травму правой руки в виде перелома со смещением.

С 14 по 28 августа она находилась на стационарном лечении в «Псковской городской больнице», а затем лечилась амбулаторно. На приобретение лекарства и поддерживающего бандажа для руки понесла расходы в сумме 950,36 рублей. Ответчик, оказывающий услуги торговли, не обеспечил безопасность пребывания покупателя в магазине, не принял меры по предотвращению несчастных случаев на территории магазина.

Представитель АО «Тандер» в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, заявляя, что истец не представила доказательства причинения вреда здоровью ответчиком. По условиям договора подряда от 6 мая 2019 года, заключенного между АО «Тандер» и ООО «Рассвет Сервис», подрядчик обязан компенсировать ущерб третьим лицам, нанесенный по вине подрядчика при производстве работ.

Представитель «Рассвет Сервис» в письменных пояснениях указал, что 13 августа 2019 года ООО «Рассвет Сервис» не производил работы в магазине «Магнит» по адресу: Псковский район, д. Родина, ул. Никольская, 3.

В судебном заседании истец рассказала, что упала в помещении магазина «Магнит», где расположены камеры хранения для вещей, зацепившись за провод, который лежал на полу. Ей помогла подняться работник магазина. После падения женщина почувствовала сильную боль в руке и ушла домой. 14 августа в травмпункте ей диагностировали перелом, наложили гипс и госпитализировали. На приеме врач не спрашивал ее об обстоятельствах получения травмы. 20 октября она принесла претензию в магазин «Магнит», где упала, с требованием возместить расходы на лечение и компенсировать моральный вред. Ответа на претензию не последовало.

Суд пришел к выводу о причинении вреда здоровью истца по вине ответчика АО «Тандер».

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает, что истцу причинено телесное повреждение в виде перелома правой руки, что создавало истцу неудобства при обеспечении своей жизнедеятельности, исключительно по вине ответчика АО «Тандер» в форме неосторожности. Истец около двух месяцев проходила лечение, перенесла операцию под наркозом, что несло дополнительные нагрузки на здоровье истца с учетом возраста 69 лет.

Суд посчитал, что взыскание с ответчика компенсации морального вреда в сумме 50 000 рублей будет являться справедливым, разумным и соразмерным содеянному.

С ответчика АО «Тандер» в бюджет муниципального образования «Город Псков» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 700 рублей.