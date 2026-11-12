 
Общество

Псковский районный суд расторг договор аренды земли в деревне Ваулино за длительную неуплату

0

Псковский районный суд расторг договор аренды земельного участка в деревне Ваулино Псковского муниципального округа из-за длительной неуплаты аренды. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональных судов.

В 2019 году администрация муниципалитета предоставила псковичу участок для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет. Однако арендатор длительное время не вносил плату за землю. Согласно условиям договора, задолженность более чем за шесть месяцев является основанием для его досрочного расторжения.

Суд удовлетворил требования о расторжении договора и взыскании накопившегося долга вместе с пенями.

Решение пока не вступило в законную силу.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026