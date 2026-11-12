Псковский районный суд расторг договор аренды земли в деревне Ваулино за длительную неуплату

Псковский районный суд расторг договор аренды земельного участка в деревне Ваулино Псковского муниципального округа из-за длительной неуплаты аренды. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональных судов.

В 2019 году администрация муниципалитета предоставила псковичу участок для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет. Однако арендатор длительное время не вносил плату за землю. Согласно условиям договора, задолженность более чем за шесть месяцев является основанием для его досрочного расторжения.

Суд удовлетворил требования о расторжении договора и взыскании накопившегося долга вместе с пенями.

Решение пока не вступило в законную силу.