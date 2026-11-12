Сотрудница МФЦ Псковской области стала лучшим наставником России

Ведущий документовед МФЦ Псковской области Елена Зотова победила во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России 2025» в номинации «Лучший наставник». Итоги соревнования подвело Министерство экономического развития Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в МФЦ Псковской области.

Фото: МФЦ Псковской области

«Наставник в МФЦ — это не просто опытный сотрудник. Это тот, кто в первые дни рядом: помогает освоить профессию, подсказывает, поддерживает и учит не бояться сложных задач. Благодаря такой поддержке новички быстро вливаются в работу и перестают бояться нестандартных ситуаций», - подчеркнули в МФЦ.