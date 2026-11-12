Почётный гражданин Великих Лук Семён Линейкин отметил 98-летие

Сегодня, 12 ноября, свой день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Великие Луки Семён Линейкин. Ему исполнилось 98 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Поздравить Семёна Давыдовича приехали представители органов местного самоуправления. Его лично поздравили от имени главы города Николая Козловского и главы администрации Великих Лук Андрея Беляева. Депутат Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков сердечно и искренне пожелал имениннику здоровья, бодрости духа и благополучия. Семён Давыдович получил поздравительное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также подарок от региональной власти.

Семён Давыдович Линейкин родился в деревне Глазуново Усвятского района. Юношеские годы Семёна Линейкина пришлись на тяжёлые военные и послевоенные времена: в 16 лет, окончив курсы подготовки бойцов-минёров, он участвовал в разминировании полей родного района. Затем были работа в леспромхозах, более десяти лет на посту председателя колхоза имени А. Матросова, учёба в Себежском сельскохозяйственном техникуме и многолетняя работа на руководящих должностях.