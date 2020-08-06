Общество

Благодаря нацпроекту жителям удаленных деревень Красногородского района теперь доступны сотовая связь и интернет

В Псковской области стартовали работы по проведению качественной сотовой связи и интернета в малонаселенные пункты региона в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Так, в понедельник, 10 августа, в деревнях Ильинское и Влесно Красногородского района установлено и запущено современное оборудование для обеспечения этих и близлежащих населенных пунктов услугами устойчивой 3G-связи. Таким образом, современными средствами общения и получения информации будет охвачено до 500 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Установка базовых станций в Ильинском и Влесно обошлась областному бюджету в 300 тысяч рублей.

Руководитель управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Денис Матвеев отметил, что в результате проведенных работ для жителей и приезжающих в удаленные деревни на летний отдых дачников появится возможность оперативной связи с родственниками и друзьями, а также вызова экстренных служб. «Населению откроется и доступ к сети интернет, в том числе к порталам государственных органов власти и популярным образовательным сайтам. Внедрение 3G и 4G также позволит фермерам развивать собственный бизнес с помощью современных электронных сервисов», - подчеркнул Денис Матвеев.

Добавим, что далее вышки по нацпроекту будут установлены в Дновском и Пушкиногорском районах. На эти цели будет выделено около 4 млн рублей. «Чтобы полностью покрыть территорию Псковской области сотовой связью необходимо установить порядка 90 базовых станций. Планируется, что к 2024 году доступом к сети интернет будет обеспечено 87% населения», - добавил руководитель ведомства.

Напомним, национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.