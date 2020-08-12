Общество

Михаил Ведерников: Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом

Михаил Ведерников поздравил военных летчиков с Днем ВВС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Сегодня отмечается 108 лет со дня образования Военно-воздушных сил России. Со времени зарождения до наших дней авиационные подразделения оснащаются самой передовой техникой и вооружением, которые позволяют выполнять исключительные по сложности задачи во всех уголках мира. Защита рубежей, борьба с международным терроризм, поддержка союзников, разведка — Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом, чем заслуживают искреннего уважения и благодарности.

Отдельные слова поздравления — военнослужащим 334-й Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка Псковского гарнизона. Поздравляю с праздником всех, для кого небо стало вторым домом, а защита Родины — смыслом жизни», - поздравил летчиков глава региона.

Михаил Ведерников пожелал причастным к празднику крепкого здоровья, сил, бодрости духа и успехов в службе.