Общество

«Экопром» продолжает фиксировать поломки колес мусорных контейнеров

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области часто получает сообщения о поврежденных контейнерах. В частности, продолжают фиксироваться случаи поломки колес, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

Такие повреждения не позволяют подкатывать контейнеры к мусоровозам, в связи с чем могут привести к срыву графиков вывоза ТКО. «Так, недавно были испорчены колёса контейнеров на Звёздной, 60 и возле одного из торговых комплексов на Завеличье. 12 августа специалисты регоператора выехали на место и произвели замену», - рассказали в компании.

Зачастую контейнеры приходят в негодность из-за их содержимого: люди выбрасывают в баки мусор, для которого они не предназначены, — крупногабаритные, строительные отходы. В результате контейнеры трескаются, ломаются колёса. При незначительных повреждениях региональный оператор устраняет неисправность на месте, либо забирает контейнеры на базу для ремонта.

«Экопром» призывает жителей региона к ответственному отношению к отходам во избежание срывов графика оказания услуги. Крупногабаритные отходы (мебель, бытовую технику) следует складировать на специально отведенных площадках, либо в бункеры-накопители. «Вывоз строительных отходов в зону ответственности регоператора не входит, для их вывоза нужно заключить договор со специализированной организацией», - добавили в компании.