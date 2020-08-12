Общество

Участники «Десантного взвода» проходят обследование в Москве перед приездом в Псков

Участники международного этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод» Армейских международных игр проходят обследование на коронавирус в Москве перед приездом в Псковскую область. Об этом говорилось на заседания организационного комитета под председательством губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Результаты тестирования участники конкурса ожидают на изоляции, после чего отправятся в Псков. Отмечается, что в регион приедут более 230 военнослужащих из 15 стран мира. Сами соревнования пройдут с 23 августа по 1 сентября.

Губернатор отметил, что на территории региона необходимо проработать вопрос дополнительного тестирования участников, а также ограничения числа зрителей на церемонии открытия и закрытия, а также в дни испытаний.

Михаил Ведерников заверил нового комдива 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Чубарыкина, что в рамках подготовки к «Десантному взводу» администрация региона готова оказать необходимую помощь и поддержку.

Он также подчеркнул, что в текущем году подготовка международного этапа потребует предельной концентрации и внимательного отношения к каждой детали из-за ситуации с распространением COVID-19.

«Нам предстоит обеспечить многоступенчатый контроль над физическим состоянием участников, организаторов, а в период самих соревнований - и всех зрителей. Термометрия, средства индивидуальной защиты, дезинфекция, предварительное тестирование, - все это должно быть предусмотрено», - отметил Михаил Ведерников, дополнительно подчеркнув важность решения и ряда организационных задач, в числе которых поддержание общественного порядка, материально-техническое обеспечение, транспортная доступность и др.

В программу проведения мероприятий в связи с ситуацией по COVID-19 могут быть внесены корректировки, добавил губернатор.