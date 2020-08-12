Еще один человек скончался от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4109 (+39 за сутки). Выздоровело – 2900 человек (+25 за сутки), умерло – 59 человек (+1 за сутки).
Отметим, что на данный момент проведено 72086 исследований.
Статистика по районам:
- Псков – 1283
- Великие Луки – 811
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район – 184
- Гдовский район – 81
- Дедовичский район – 64
- Дновский район - 105
- Красногородский район – 40
- Куньинский район –39
- Локнянский район - 13
- Невельский район - 142
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район - 92
- Опочецкий район – 43
- Островский район – 293
- Палкинский район - 51
- Печорский район – 46
- Плюсский район – 100
- Порховский район - 148
- Псковский район – 346
- Пустошкинский район – 24
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 22
- Себежский район – 28
- Стругокрасненский район – 45
- Усвятский район - 24