Общество

Еще один человек скончался от коронавирусной инфекции в Псковской области

Еще один человек скончался от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4109 (+39 за сутки). Выздоровело – 2900 человек (+25 за сутки), умерло – 59 человек (+1 за сутки).

Отметим, что на данный момент проведено 72086 исследований.

Статистика по районам: