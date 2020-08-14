Общество

Свалку на острое Залита ликвидировали по решению суда

Решением Псковского городского суда удовлетворены требования Псковского природоохранного межрайонного прокурора о возложении на комитет по делам строительства и ЖКХ Псковской области обязанности ликвидировать две несанкционированные свалки отходов на острове им. Залита, а на администрацию Псковского района - организовать сбор и вывоза ТКО с территории островов имени Залита и имени Белова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Вместе с тем решение суда о ликвидации несанкционированных свалок отходов комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области исполнено не было. Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой направлен исполнительный лист для принудительного исполнения судебного решения, после чего комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок и вывозу накопившихся отходов с острова имени Залита.

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В настоящее время судебное решение исполнено, с территории острова им. Залита вывезено около 1 000 куб.м. отходов, располагавшихся на площади в 3 га.