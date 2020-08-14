Общество

В Псковской области продолжается акция «Каникулы с общественным советом»

В Псковской области продолжается акция «Каникулы с общественным советом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в рамках акции «Каникулы с общественным советом» состоялась увлекательная экскурсия в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря для воспитанников летнего лагеря «Юный спецназовец».

познакомились с особенностями архитектуры собора, историей его строительства, а также с уникальными фресками, подробным образом отражающими евангельское повествование, поражающими посетителей яркостью и насыщенностью тонов и высочайшим мастерством исполнения.

Экскурсовод Олег Федоров рассказал ребятам и о том, как в XVI веке, в ходе большого ремонта и переустройства храма, фрески забелили, и лишь во второй половине XIX века они вновь были обнаружены.

Ребята поблагодарили сотрудников полиции и общественников за знакомство с архитектурным памятником и фресковым ансамблем. Стражи порядка пообещали своим подопечным, что это далеко не последняя встреча этого лета и впереди школьников ждет еще масса интересного.