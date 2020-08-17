Общество

Команда Китая выступит на конкурсе «Десантный взвод» в Пскове со своим оружием

На войсковом стрельбище Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения участники международного этапа конкурса «Десантный взвод», проводящегося в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», проверили боем вверенное им на период проведения конкурса оружие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Все участники конкурса выступят на этапах соревнования с 5,45-мм автоматами Калашникова АК-74М и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7Д.

Команда десантников из Китайской Народной Республики будет выступать со своим оружием, привезенным с Родины. Военнослужащие КНР на конкурсе будут соревноваться с отечественным оружием – автоматами QBZ (Qīngwuqi Bùqiāng-Zìdòng — легкая автоматическая винтовка).

Приведение к нормальному бою оружия проводилось стрельбой одиночными выстрелами по специальной мишени, установленной на расстоянии 100 м от огневого рубежа, после чего десантники из 11 стран выполнили по 5 контрольных выстрелов из 3-х положений: лежа, с колена и стоя.

Подготовка к основному этапу конкурса идет в соответствии с утвержденным графиком мероприятий подготовительного этапа.

Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Десантный взвод-2020» пройдет уже в это воскресенье на полигоне «Завеличье».