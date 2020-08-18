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Общество

Профсоюз связи Псковской области организует новый проект «Почтовые экскурсии»

18.08.2020 18:57|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области начался цикл познавательных экскурсий в Псковский областной музей почтовой связи, расположенный в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Областной музей почтовой связи был открыт 17 июля 1997 года. Его открытие было приурочено к 300-летию почтового тракта от Великих Лук до Пскова.

Экспозиция музея посвящена почтовой станции и избе XIX века, маркам, открыткам, газетам, книгам и почтовой технике различных лет. Также имеется выставка, посвященная военному времени, восстановлению города и почтовой связи.

Молодые сотрудники Псковского почтамта узнали историю развития почтового дела, начиная с петровских времен до наших дней. Также им рассказали о работе почты во время Великой Отечественной войны. Они посетили отделение почтовой связи конца XX века, времен телетайпов и телеграфа, попробовали на зуб сургучную печать.

О значимости и тонкостях почтового дела почтовикам рассказал директор музея, заслуженный работник связи РФ и почетный гражданин города Великие Луки Валерий Степанов, который собрал коллекцию, насчитывающую более 14 тысяч экспонатов.

«Сегодня мы освобождаемся от ограничений пандемии. Экскурсии - это отличный формат сплочения коллектива. В неформальной обстановке члены профсоюза смогли получить не только новые знания, углубиться в профессию, но и пообщаться на острые социальные темы, получить новые контакты, поделиться трудовым опытом. Также следует отметить, что этот проект продолжение социального партнерства. Мы выражаем благодарность директору УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгению Каратушину», - рассказала председатель Областной организации Профсоюза работников связи Ирина Иванова.

Организаторами проекта выступили областная организация Профсоюза работников связи России, Псковский облсовпроф и Управление Псковской области АО «Почта России.

Теги: #профсоюзы #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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