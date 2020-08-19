Общество

Впервые на конкурсе «Десантный взвод» команда Китая выступит на российских БМД-2

Впервые на конкурсе «Десантный взвод» десантники Китая стартуют на российских боевых машинах десанта БМД-2, сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сразу по завершении прошлогоднего конкурса представители Китайской Народной Республики заявили и попросили организаторов конкурса предоставить их команде возможность выступить в 2020 году на российских боевых машинах десанта БМД-2, - рассказал заместитель главного судьи конкурса гвардии полковник Вадим Говоров, - Рассмотрев данную просьбу, было принято решение о представлении нашим китайским коллегам такой возможности в этом году».

Алжирская команда единственная на конкурсе выступит на бронетранспортерах БТР-82А, остальные участники будут также соревноваться на российских боевых машинах десанта второго поколения.

После принятия техники на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» механики-водители и командиры экипажей команд Алжира и Китая провели ознакомительные заезды по маршруту предстоящей гонки на боевых машинах. Особое внимание уделили прохождению препятствий, включающих в себя колейный мост, косогор, эстакаду, участок маневрирования и проход в минно-взрывных заграждениях.

Кроме того, команды Белоруссии, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи привели вооружение боевых машин к нормальному бою.

Представители команд-участниц высоко оценили готовность трассы, техники и вооружения, добавили в департаменте.