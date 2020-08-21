Общество

Врачи разрешили транспортировку Навального на лечение в Германию

Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией, и врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1, где лежит Алексей Навальный.

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«Наблюдения пациента в течение некоторого времени стабильно, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», - цитирует слова главного врача БСМП № 1 Александра Муразовского портал «Город55».

По словам медика, Навального вывезут из Омска в ближайшие несколько часов. «Сейчас непосредственной угрозы его жизни нет. Самолет будет готовиться. Пациента погрузят в реанимобиль и довезут до аэропорта в сопровождении наших врачей», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Борис Теплых (цитата по NGS55.ru).

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш подтвердила, что «переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с "мертвой точки"». «Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же», - написала Ярмыш в своем Twitter.