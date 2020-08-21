Общество

Самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин

Самолет с оппозиционером Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту. Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из омского аэропорта в 8:47 по местному времени (9:47 мск).

По данным сервиса FlightRadar, пунктом прибытия значился берлинский аэропорт Шенефельд. Однако, судя по интерактивной карте ресурса, самолет посадили в аэропорту Тегель. Он расположен недалеко от центра Берлина, в северо-западной части города, тогда как Шенефельд находится на небольшом расстоянии к юго-востоку от немецкой столицы, пишет РИА Новости.

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Ожидается, что Алексея Навального будут лечить в клинике «Шарите». По данным немецких СМИ, он находится в стабильном состоянии.