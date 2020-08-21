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Общество

Почти весь задействованный в конкурсе «Десантный взвод» медперсонал ВДВ имеет боевой опыт

22.08.2020 13:37|ПсковКомментариев: 0

Более 95% медицинского персонала Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, задействованного для обеспечения международного этапа конкурса «Десантный взвод», имеют опыт работы в боевых условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

На двух полигонах соединения, в местах проведения соревнований, десантники развернули мобильные полевые медицинские пункты неотложной помощи, в составе современных автоперевязочных АП-2, четырех реанимационных бригад, а также развернуты санитарные посты в местах компактного размещения участников конкурса и досмотра зрителей.

В целях недопущения распространения различных инфекций, участникам соревнований ежедневно проводят трехразовую термометрию, соблюдаются все положенные противоэпидемические требования.

Все участники и администрация конкурса обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

Мобильные медицинские пункты оснащены современным реанимационным оборудованием, позволяющим проводить операции в полевых условиях, своевременно оказывать неотложную медицинскую помощь на месте.

«Обеспечение такого рода международных соревнований в нынешних условиях - дело чрезвычайно ответственное и напряженное. Несмотря на то, что прибывшие команды являются профессионалами в своем деле, акклиматизация и большие физические нагрузки могут негативно влиять на самочувствие участников, но весь медперсонал соединения всегда готов оказать неотложную помощь», - рассказал начальник медицинской службы соединения, гвардии майор Владимир Балашов.

Теги: #ВДВ #десантный взвод
Источник: Псковская Лента Новостей
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