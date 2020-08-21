Общество

Реконструированный парк культуры и отдыха открылся в Великих Луках

Реконструированный парк культуры и отдыха открылся в Великих Луках 22 августа - в День города, пишет портал Луки.ру. Сегодня великолучане и гости города выстроились в очереди в кассы, динопарк, бургерную и на карусели.

Фото: Луки.ру

При посещении каруселей не действует разделение на детский и взрослый билеты. На часть аттракционов можно попасть за 100 рублей, на новые - за 150 рублей, а на колесо обозрения - за 200 рублей.

Стоимость билетов в динопарк: взрослый - 400 рублей, детский - 200 рублей и семейный пакет.

Кроме того, в день города для гостей и жителей Великих Лук включат иллюминацию на колесе обозрения.