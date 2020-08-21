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В Пскове стартовал международный конкурс «Десантный взвод-2020». ФОТО

Международный этап конкурса «Десантный взвод-2020» открылся в Пскове в воскресенье, 23 августа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественная церемония открытия международного этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений состоялась на полигоне «Завеличье».

В конкурсе принимают участие десантники из России, Беларуси, Китая, Камбоджи, Алжира, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи. Бойцы из Судана прибудут в Псковскую область 24 августа.

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России Андрей Холзаков в своем обращении к участникам конкурса подчеркнул, что эти соревнования вызывают огромный интерес как в России, так и за ее пределами. «По накалу страстей они не уступают спорту, в народе их прозвали военной олимпиадой», - отметил он.

Конкурс, заверил Андрей Халзаков, направлен на противодействие международному терроризму, у которого «нет ни родины, ни национальности, ни лица». Замкомандующего выразил уверенность, что «Десантный взвод» позволит повысить уровень профессиональной подготовки, мастерство и слаженность участников, укрепить международное сотрудничество стран-участниц.

Андрей Холзаков не исключил, что участники соревнований добьются новых рекордов. «Желаю успехов, честной бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший!» - заключил он.

«Приветствую на древней Псковской земле, - обратился к участникам руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. - В третий раз мы принимаем «Десантный взвод» на Земле русской славы. Для нас особенная честь принимать лучших профессионалов».

Он выразил уверенность, что этот конкурс укрепит дружеские связи между странами-участницами.

«Искренне желаю успешных выступлений, а зрителям - блестящего праздника! Добро пожаловать!» - добавил он.

В числе приглашенных гостей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, заместитель начальника УМВД России по Псковской области Александр Никульников, начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов, настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Олег Тэор, представители стран-участниц, бойцы ВДВ и их семьи, ветераны.

Сегодня гостям продемонстрируют фигурное вождение бронеавтомобилей «Рысь» в исполнении водителей отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Кроме того, зрители увидят мастер-класс по вождению бронетранспортеров БМД-4М и БТР-МД «Ракушка», показательное выступление бойцов ВДВ с участием вертолетов на фоне детонирования пиротехники.

Перед главной площадкой развернута выставка современных образцов стрелкового вооружения, артиллерийских орудий, бронированной боевой транспортной и танковой техники. Кроме того, гости могут ознакомиться с вооружением времен Великой Отечественной войны.

Как сообщалось ранее, накануне была проведена жеребьевка первого этапа конкурса. Как сообщили ПЛН в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, первыми на старт данного этапа, в котором десантники будут соревноваться в десантировании в составе взвода, быстром сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 км, выйдет команда десантников из Китая. Второй примет старт команда Алжира. Третьими вступят в борьбу десантники из Белоруссии Российская команда выйдет четвертой. Всего в этапе принимают участие 11 команд.