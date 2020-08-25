Общество

Освещение и скамейки появились на улице Чудской в Пскове

Освещение и скамейки появились на улице Чудской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, 26 августа, состоялся контрольный выезд главы города Елены Полонской совместно с депутатом ПГД Григорием Стороненковым на округ №12.

Участники выезда осмотрели тротуар вдоль улиц Чудской и Ижорского батальона, где были заменены асфальт и бордюрный камень.

Ранее жители обращались по поводу установки «лежачих полицейских» на проезжей части, просили скосить высокие кусты возле пешеходного перехода, а также установить гаражи для маломобильных групп населения.

В итоге была подана заявка для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Работа проводилась поэтапно: понижен бордюр на остановках тротуарной плиткой, установлено освещение и скамейки вдоль зеленой зоны. Кроме того, представители маломобильных групп попросили заасфальтировать три ямы на тротуаре перед мостом.

«Мы делали так, чтобы людям было комфортно», - подытожил депутат ПГД Григорий Стороненков.