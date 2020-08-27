Общество

Псковский губернатор поручил школам и медучреждениям заключить договоры о сотрудничестве

Между школами и медицинскими учреждениями должны быть заключены договоры о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с медиками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предстоит обеспечить безопасность более 100 тысяч школьников и 10 тысяч преподавателей», - подчеркнул глава региона.

По его словам, каждый директор школы и преподаватель должен знать, как действовать при выявлении признаков коронавируса в классе. «Признаки заболевания взрослого человека сложно напрямую применять к ученикам», - пояснил губернатор.