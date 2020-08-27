Общество

Модернизация инфекционной службы пройдет в Псковской области

Модернизация инфекционной службы пройдет в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе селекторного совещания губернатора с медиками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Комитет подготовил проект приказа по модернизации инфекционной службы, который затронет не только взрослую, но и детскую службы, - пояснила Марина Гаращенко. - В сентябре, когда в эксплуатацию войдут два инфекционных корпуса, маршрутизация будет определенным образом выстроена».

Марина Гаращенко заметила, что общий коечный фонд составит 388 коек, который будет сохранятся в ближайшей перспективе. 300 из них - в новых инфекционных корпусах, а 88 - в инфекционном отделении городской больницы.

«К концу сентября планируем всю вернуть всю плановую помощь в Псковскую городскую больницу», - добавила она.