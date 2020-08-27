Общество

В Пскове в 2020 году не зафиксировано наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними

С докладом об организации и эффективности работы по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Псков выступила начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко 27 августа на антинаркотической комиссии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, она рассказала, что с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях ежегодно проводится социально - психологическое тестирование обучающихся. В 2019 году его прошли 8716 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет. Используемая для прохождения тестирования, методика позволяет более четко определить группы риска и организовать с такими ребятами профилактическую работу. В каждом общеобразовательном учреждении спланирована работа по профилактике потребления наркотических веществ. В этом году все мероприятия проходили в режиме онлайн.

Кроме того, ежегодно на базе одного из учреждений для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, работает лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Юный спецназовец». В этом году 30 детей принимали участие в мероприятиях, посвященных противодействию наркотиков. Одна из задач работы лагеря связана с сохранением и укреплением здоровья несовершеннолетних, популяризацией здорового образа жизни, профилактикой потребления наркотиков. Все время дети участвовали в различных выездах, субботниках, мероприятиях, посвященных ЗОЖ.

По информации УМВД России по городу Пскову в первом полугодии 2020 года преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств, не зафиксировано.