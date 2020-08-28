Общество

Пупсики превращаются в девушек - Юлия Пересильд показала дочь от Алексея Учителя

Заслуженная артистка РФ, уроженка Пскова Юлия Пересильд показала дочь от режиссера Алексея Учителя. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети «Instagram».

«Дети быстро растут, как бы не пропустить ни один этап этого взросления. Так интересно! Так важно! Не успеешь оглянуться, и ваши пупсики превращаются в юношей и девушек. И так хочется напитать их нежностью и силой, так хочется, чтобы они ничего не боялись, чтобы были светлыми, добрыми и открытыми миру, и чтобы все плохое рушилось от их горячих сердец», - прокомментировала фото актриса.

Отметим, знаменитость воспитывает двоих детей. У артистки подрастают 11-летняя Анна, а также Мария, которой уже восемь. Отцом дочек Юлии Пересильд является известный режиссер Алексей Учитель.