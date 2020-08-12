Общество

Сил вам - Юлия Пересильд поддержала жителей Белоруссии

Заслуженная артистка РФ, уроженка Пскова Юлия Пересильд поддержала жителей Белоруссии. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети Instagram.

«Трудно (даже отдыхая с детьми) не следить за всем, что происходит в мире. Да ладно в мире, в соседней стране! Стране, которую я люблю. Мурашки по коже от фотографий из Минска. Минска, города, в котором я снималась в «Пяти невестах», «Зоннентау», «Угрюм-реке». Город, исхоженный вдоль и поперек. И люди удивительные - добрые, светлые и такие терпеливые! Честные! Открытые! Бесхитростные! Сил вам, белорусы! Веры и правды! И пусть все будет по справедливости! Пусть народ будет счастлив!», - говорится в посте.