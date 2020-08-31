Общество

Мобильные телефоны вручили фронтовикам в Локнянском районе

Телефоны с бесплатной сотовой связью вручили фронтовикам в Локнянском районе в рамках акции «Телефоны фронтовикам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Борис Дьяконов и глава Локнянского района Нина Степанова передали телефон ветерану Андрею Никонову. В 1941 году он окончил пехотное училище, и в звании лейтенанта был направлен на Юго-Западный фронт командиром взвода. Участвовал в освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии, Кенигсберга, был четырежды ранен. После демобилизации в 1945 году работал инструктором военного обучения, участвовал в разминировании территории Локнянского района. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За участие в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга».

Также телефоны вручили проживающим в Локнянском районе участникам Великой Отечественной войны Анне Сущевской, Леониду Белорусову и Владимиру Зуеву.

«Мы благодарны нашим ветеранам Великой Отечественной войны за стойкость, мужество, самоотверженность, проявленные в те тяжелые для страны годы. Желаем им крепкого здоровья и благополучия», - отметил Борис Дьяконов.

Акция «Телефоны фронтовикам» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области аппараты с бесплатной мобильной связью получат около 300 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Мобильный телефон позволит не только бесплатно общаться с родственниками и близкими, но и является средством оперативного реагирования и экстренной помощи. В него занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера.