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Общество

Зюганова обвинили в том, что он назвал «сволочью» сожженных Гитлером людей. ВИДЕО

04.09.2020 13:51|ПсковКомментариев: 0

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая 3 сентября у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил, что Адольф Гитлер в концлагерях сжигал в печах «русских, евреев и всю остальную сволочь».

«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и цыган, и поляков и всю остальную сволочь», - сказал он.

При этом пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот видеоролик был смонтирован «недожурналистом», пишет «Газета.RU».

«Есть такой Илья Ремесло, вот ему надо звонить и спросить, как он нарезал, как он монтировал и как он сделал это дело. Я сейчас любой ваш сюжет перепечатаю и смонтирую так, что вы из, скажем так, президента сделаете какого-нибудь маньяка, поэтому давайте не будем всякие паскудничества недожурналистов выводить на серьезный уровень, чтобы с вами его комментировать», - сказал Александр Ющенко.

Теги: #КПРФ #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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