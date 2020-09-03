ПсковГУ заплатит более 100 тысяч рублей за ответы на три вопроса

ПсковГУ готов заплатить более 100 тысяч рублей за изучение фундамента. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, вуз заказал проведение экспертизы объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: город Псков, ул. Ленина, д. 2, представляющего собой фундамент.
Цель работ - определить техническое состояние, пригодность или непригодность к восстановлению и дальнейшему использованию. Начальная (максимальная) цена договора составляет 131 000 рублей.
Исполнитель контракта должен ответить на три вопроса:
- Пригоден ли для продолжения работ по осуществлению капитального строительства объект незавершенного строительства, расположенный по указанному адресу, после проведения его реконструкции?
- Какова степень разрушения и естественного износа объекта?
- Является ли экономически целесообразным проведение реконструкции объекта?
Сроки исполнения: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора. Срок предоставления экспертного заключения заказчику – 45 рабочих дней с момента подписания договора.
Заключение должен составить и выдать независимый эксперт, уполномоченный в соответствии с требованиями градостроительного законодательства на проведение работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, отмечается в техзадании.