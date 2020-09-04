Общество

«Акценты» Донецкого: Школа строгого режима, шанс для оппозиции и Цой жив

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Школа строгого режима. В стране начался новый учебный год в условиях пандемии.

Без Навального. Какую стратегию выберет для себя несистемная оппозиция в новом политическом сезоне.

Мастер слова и клинка. Александр Цой написал письмо президенту с просьбой запретить фильм Алексея Учителя «Цой».

Фото: vesti-lipetsk.ru

Еще месяц назад вопрос о начале нового учебного года оставался открытым. Не в том смысле, состоится он, или нет вообще. А в каком формате: дистанционного обучения, по «зуму», или нормального, живого. Сторонники того и другого форматов сталкивались в жестких дискуссиях. Убойный аргумент пандемии COVID-19 вроде как был за дистанцию. Но большинство педагогов и родителей, разумеется, выступали за нормальное обучение, которое практиковали еще Платон и Аристотель в садах Академии.

В итоге, Минобрнауки принял единственно верное, на мой взгляд, решение: вернуть детей в классы. Однако по строгим правилам. С термометрией - обязательным измерением температуры на входе. Гибкими графиками посещения классных занятий. Отсутствием общих перемен. Там еще много подробностей на счет посещений: допустим, если ребенок по какой-либо причине пропустил занятия, то в обязательном порядке должен принести справку из больницы о том, что не болен. Такой вот геморрой для родителей.

Прошло три дня, и сеть взорвалась впечатлениями. Измерения температуры на входе называют дурью, поскольку чудо-пистолеты (это такие термометры) зачастую показывают у всех одну и ту же температуру. Гибкие графики - это жуткое неудобство. И так далее. Хотя мне, опять же, кажется, что лучше так, чем никак.

Впрочем, если говорить начистоту, то, по-моему, Минобрнауки просто нечем заняться. Как раз эти самые правила и есть самая настоящая дурь. Вы хотели коллективного иммунитета? Так вот же он! Контакты первой степени. Через детей и семьи вся нация дружно бы его выработала. Никакой вакцины не потребовалось бы. Да, кто-то, конечно, заболел бы, не без этого. Но в целом проблем у людей, то есть у школьников и их родителей, было бы меньше.

Я тут, конечно, в известном смысле упрощаю. Какие-нибудь специалисты-эпидемиологи быстро возьмут меня за причинные места и укажут, что как раз я сейчас несу полную чушь, но… а вы не замечали, что в процессе развития всей этой глобальной истории с пандемией постоянно звучат диаметрально противоположные вещи?

То коронавирус не опасней сезонного гриппа, то чума 21 века. То вирус лежит на поверхностях, теперь уже не лежит. Якобы жара его убивает. В июне у нас стояла прямо-таки редкая африканская жарища. Не убила. И вообще, в мае, помнится, нас заверяли, что к августу вся эта чертова эпидемия закончится. Не закончилась.

А власти все извращаются. Чудо-пистолеты, из-за которых очереди из детей у входов школ. Все как будто забыли о мерах безопасности. И так не только у нас. Не выдержав всего этого масочного напряга, вся Германия взбунтовалась. Требует выкинуть Фрау Меркель из Бундестага. Здесь остается признать, что в будущем нас, увы, видимо, ждет еще много «интересного».

Буквально через неделю в регионе, как и по всей стране, состоятся трехдневные выборы депутатов МСУ - что-то около 1150 вакансий, плюс к тому на кону кресло главы Себежского района. И все это на фоне беспрецедентной политической турбулентности, возникшей в минувшем августе. Как видим, август 2020 не сделал исключений по поводу своих августовских приключений, уж простите за банальную рифму.

Август у нас традиционно принято считать трудным месяцем, так вот, он таким и был. Бесконечные протесты в Хабаровске, битва за гору Куштау в Башкирии, протесты в братской Белоруссии, а между всем этим - какое-то адское отравление лидера оппозиции Алексея Навального, как теперь узнаем от немцев, патентованным «Новичком». Тут, конечно, невозможно достоверно знать, «Новичком» или «Старичком», потому что нашим западным друзьям тоже веры никакой нет, но факт остается фактом: Навальный в коме, и каким он из этой комы вернется, никто не знает, пожелаем ему здоровья.

Фото: news.myseldon.com

Но, опять же, возникло новое обстоятельство: место лидера несистемной оппозиции оказалось вакантным на какое-то время, и кто его займет?

Вот так навскидку – начинаешь перебирать в голове варианты… и – нуль. Ну не старик Явлинский же, в конце концов. И не Гозман же какой-нибудь. Кто?!

Однако политологи заговорили о неких открывающихся вдруг шансах для несистемной оппозиции. Разумеется, не в связи с устранением Навального, а как раз вот с этой самой политической турбулентностью.

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Напомню, через год в России выборы в Госдуму, а выборы, даже в безнадежно авторитарной стране, резко повышают градус политической активности – все деятели, называющие себя политиками, начинают бегать, как заведенные, и делать разные интересные заявления. И все ради того, чтобы попасть в вожделенную Думу. Ну а «Единая Россия» тоже, понятно, не дремлет.

Это не политологический анализ, поскольку я не политолог, а простая человеческая логика. Если в стране на протяжении следующего года будет нарастать напряжение – представим себе массовые протесты в Москве, сопоставимые с белорусскими, и каких-нибудь черных лебедей, уж не знаю, что тут может быть… тот же аншлюс Белоруссии, например, партизанская война, отключение системы «Свифт», объявление Путина фигурой нон грата на всем коллективном Западе… (Я, понятно, фантазирую). Так вот, в подобных предложенных обстоятельствах ставки несистемной оппозиции, наверное, действительно возрастут.

Если же в Багдаде все спокойно, то и говорить особо не о чем. Все пройдет по обычному сценарию.

Кинорежиссер Алесей Учитель, папа дочерей нашей землячки актрисы Юлии Пересильд, вновь вляпался в скандал накануне премьеры своего нового фильма «Цой». Предыдущий скандал, напомню, был связан с мегаговнищем по имени «Матильда». Тогда Учителя гнобила депутатка Наталья няш-няш Поклонская. Теперь набросился сын Виктора Цоя Александр, который накатал письмо президенту Путину с просьбой запретить выход фильма в прокат.

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По ходу Саша, который очень любит книги про героев и про месть (напомню, была такая песня у Цоя, посвященная сыну), так вот Саша Цой высказался о содержании фильма в социальной сети «ВКонтакте». Мол, он был против фильма с самых первых версий сценария, и вот теперь желает защитить людей, причастных к трагедии, цитирую: «Рассказанная в нем история - полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был. Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях». (Конец цитаты). И далее о том, что ему якобы придется защищать имена и права тех персонажей фильма, которых уже нет в живых.

Тут-то я и призадумался: что-то здесь не то. А не есть ли это на самом деле пиар фильма? Потому что я помню: когда развивалась вся история с «Матильдой», другой известный кинорежиссер, ныне худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев сказал мне, что Наталья няш-няш Поклонская вовсе не против фильма, а участвует в его продвижении, она тайная участница пиар-кампании. То есть на самом деле вся та катавасия с «Матильдой» являлась хитроумным пиаром, а мы и не догадывались. Вернее, некоторые люди, типа Месхиева, знали, а мы им не верили.

Да, именно так. Тогда я Месхиеву не поверил. Уж больно правдоподобно все выглядело. В нынешнем случае все выглядит гораздо менее правдоподобно. Ну, право, было бы понятно, если бы Александр Цой защищал честь своего отца, а тут какие-то неизвестные ему люди.

В общем, признаюсь, ребята, у меня полное впечатление, что Учитель опять снял какую-то херь, и пытается привлечь к ней внимание. Потому что, - внимание поклонники Виктора Цоя и группы «Кино», - фильм Учителя только называется «Цой», но на самом деле Цоя там нет.

На сегодня всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий