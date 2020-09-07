Общество

Андрей Вьюнов возглавит управление специальных программ администрации Псковской области

По предварительной информации, новым руководителем управления специальных программ администрации Псковской области будет назначен Андрей Вьюнов. Об этом сообщает Telegram-канал, приближенный к администрации региона.

«Ждем официальной информации», - говорится в сообщении.

Управление специальных программ администрации области является структурным подразделением аппарата областной администрации, обеспечивающим в пределах компетенции реализацию полномочий администрации области по обеспечению обороны, государственной безопасности, общественной безопасности и борьбы с преступностью.