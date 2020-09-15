Общество

Из-за «рекламности» отклонен законопроект об изменении порядка выделения участков многодетным в Пскове

Региональный парламент отклонил законопроект Псковской городской Думы об изменении порядка выделения земельных участков многодетным семьям. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято 15 сентября на сессии областного Собрания депутатов.

По словам инициаторов, после достижения одним из детей совершеннолетия семья автоматически теряет право на получение земли. В связи с эти предлагалось повысить возрастной ценз до 23 лет.

Законопроект получил отрицательное заключение администрации Псковской области. В региональном законе уже есть аналогичная норма. Если право на получение земельного участка возникло у многодетной семьи до достижения 18-летнего возраста ребенком, это право сохраняется независимо от того, сколько лет исполнилось детям – 23 года или больше.

Депутат городской Думы Олег Брячак, представляя законопроект, заявил, что удивлен позицией администрации. Он отметил, что документ поддержали все депутаты гордумы, независимо от партийной принадлежности.

Парламентарий Алексей Севастьянов («Единая Россия») задал вопрос об очереди на земельные участки по Пскову. Докладчик ответил, что всего 4300 семей находятся в этой очереди в регионе.

Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов, комментируя решение комитета отклонить проект закона, заявил что он носит «рекламный характер».

Руководитель фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова не согласилась: закон не является рекламой и должен стать одной из мер социальной поддержки.

При голосовании его поддержали 12 депутатов, 17 высказались против, 3 воздержались.