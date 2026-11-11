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В ПсковГУ подвели итоги конкурса иллюстраций «Живая сказка»

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В ПсковГУ завершился конкурс иллюстрации и рисунка «Живая сказка», проходивший в рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: ПсковГУ

Эксперты отметили высокий уровень работ — выбрать лучших было непросто. Победителями стали 10 обучающихся:

  • Дарья Белоусова, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова;
  • Ольга Дашкевич, Колледж ПсковГУ;
  • Олеся Лыткина, Центр образования Опочецкого района СП «Средняя школа №4»;
  • Милана Приказчикова, МБОУ ЦО ППК;
  • Варвара Серебрянникова , Колледж ПсковГУ;
  • Валерия Серегина, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова;
  • Екатерина Сорокина, Колледж ПсковГУ;
  • Вита Старцева, Колледж ПсковГУ;
  • Арина Сысоева, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»;
  • Арина Чибисова, Детская школа искусств — филиал МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», г. Пустошка.

Именно их оцифрованные работы будут использованы для дизайна подарочных открыток для детей.

Работы победителей и всех участников конкурса будут представлены на выставке «Живая сказка», которая откроется 13 ноября в 16:00 в центре креативных технологий «Точка кипения».

Проект «В гостях у своих: живые сказки» — один из 7 проектов ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте», направленный на сближение молодёжи разных культур через сказки и традиции.

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