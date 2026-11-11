В ПсковГУ подвели итоги конкурса иллюстраций «Живая сказка»

В ПсковГУ завершился конкурс иллюстрации и рисунка «Живая сказка», проходивший в рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: ПсковГУ

Эксперты отметили высокий уровень работ — выбрать лучших было непросто. Победителями стали 10 обучающихся:

Дарья Белоусова, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова;

Ольга Дашкевич, Колледж ПсковГУ;

Олеся Лыткина, Центр образования Опочецкого района СП «Средняя школа №4»;

Милана Приказчикова, МБОУ ЦО ППК;

Варвара Серебрянникова , Колледж ПсковГУ;

Валерия Серегина, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова;

Екатерина Сорокина, Колледж ПсковГУ;

Вита Старцева, Колледж ПсковГУ;

Арина Сысоева, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»;

Арина Чибисова, Детская школа искусств — филиал МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», г. Пустошка.

Именно их оцифрованные работы будут использованы для дизайна подарочных открыток для детей.

Работы победителей и всех участников конкурса будут представлены на выставке «Живая сказка», которая откроется 13 ноября в 16:00 в центре креативных технологий «Точка кипения».

Проект «В гостях у своих: живые сказки» — один из 7 проектов ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте», направленный на сближение молодёжи разных культур через сказки и традиции.