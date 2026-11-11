20 команд из восьми городов: Межрегиональный «Медиамарафон» для школьников и студентов проходит в Пскове

Открытие межрегионального «Медиамарафона» для команд школьников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет состоялось на площадке детского технопарка «Кванториум Псков» сегодня, 11 ноября. В марафоне принимает участие 20 команд из Пскова, Великих Лук, Изборска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Нижнего Новгорода, Кировска и Мурманска, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом на открытии выступил руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.

«Желаю вам удачи, чтобы победил сильнейший, чтобы все получилось. И я думаю, что нашим предпринимателям будет очень интересно услышать мнение вас, профессионалов, как и что нужно делать. Я думаю, что это будет очень интересный опыт как для вас, так и для предпринимателей, поэтому удачи вам, и главное — проведите время весело», — сказал Дмитрий Мельников.

Участники в течение трех конкурсных дней будут выполнять кейсы партнеров медиа марафона. Первым кейсом стал стикер-пак для мессенджера «Макс», вторым — «ВК Клип», третьим — редизайн групп «ВКонтакте», четвертым — создание карточки товара для маркет-плейсов и социальных сетей при помощи искусственного интеллекта.

Жюри суммирует и зафиксирует баллы за каждый этап в открытой турнирной таблице. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам марафона, получат дипломы и ценные призы от партнеров и спонсоров.

«У нас большое сотрудничество с "Кванториум Псков", у нас есть несколько направлений. В позапрошлом году мы поддерживали большое количество их проектов, в этом году существенное количество, и это еще не конец. Что касается сферы медиа в "Кванториум", это очень интересное направление. Та молодежь, которая интересуется медиапродвижением более квалифицирована, чем те же предприниматели, которые в силу специфики своей работы вынуждены заниматься всем подряд. Взгляд со стороны, молодых людей, которые уже многие являются фактически клиентами этих производителей, - это очень полезно предпринимателям, даже больше, чем для наших молодых и талантливых ребят, которые приехали к нам в Псков из других городов соревноваться и побеждать в этом интересном мероприятии. Я надеюсь, что они обретут новых друзей, хорошо проведут время, больше узнают про наш любимый город, и, безусловно, я не сомневаюсь, будет полезно для предпринимателей», — заявил Дмитрий Мельников.

Также на открытии выступила организатор марафона Зоя Павлова. «Дорогие друзья, я очень рада, что вы все здесь, что вы приехали, что вы заинтересовались, доверились нам. И сегодня принимаете участие в нашем медиа марафоне. Я очень желаю вам удачи, вдохновения, творчества. Помните, что победа, конечно, это здорово и классно, но самая главная победа — это победа над собой вчерашним», — сказала она.

Марафон продлится до 13 ноября. Генеральным партнером мероприятия стало Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» — объединение инициативных предпринимателей, направленное на продуктивное взаимодействие между представителями разных отраслей бизнеса.