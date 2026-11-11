20 команд из восьми городов: Межрегиональный «Медиамарафон» для школьников и студентов проходит в Пскове

Открытие межрегионального «Медиамарафона» для команд школьников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет состоялось на площадке детского технопарка «Кванториум Псков» сегодня, 11 ноября. В марафоне принимает участие 20 команд из Пскова, Великих Лук, Изборска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Нижнего Новгорода, Кировска и Мурманска, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом на открытии выступил руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.
Участники в течение трех конкурсных дней будут выполнять кейсы партнеров медиа марафона. Первым кейсом стал стикер-пак для мессенджера «Макс», вторым — «ВК Клип», третьим — редизайн групп «ВКонтакте», четвертым — создание карточки товара для маркет-плейсов и социальных сетей при помощи искусственного интеллекта.
Жюри суммирует и зафиксирует баллы за каждый этап в открытой турнирной таблице. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам марафона, получат дипломы и ценные призы от партнеров и спонсоров.
Также на открытии выступила организатор марафона Зоя Павлова. «Дорогие друзья, я очень рада, что вы все здесь, что вы приехали, что вы заинтересовались, доверились нам. И сегодня принимаете участие в нашем медиа марафоне. Я очень желаю вам удачи, вдохновения, творчества. Помните, что победа, конечно, это здорово и классно, но самая главная победа — это победа над собой вчерашним», — сказала она.
Марафон продлится до 13 ноября. Генеральным партнером мероприятия стало Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» — объединение инициативных предпринимателей, направленное на продуктивное взаимодействие между представителями разных отраслей бизнеса.