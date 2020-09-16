Общество

Благотворители помогли собрать 830 псковских детей в школу

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги традиционной благотворительной акции «Здравствуй, школа! 2020». В этом году с помощью неравнодушных людей удалось собрать в школу 830 детей из нуждающихся семей, а также воспитанников интернатных учреждений Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, с начала июля его сотрудники начали обращаться к представителям бизнеса, власти и частным дарителям с приглашением принять участие в акции. На призыв о помощи откликнулись около 100 благотворителей (в их числе генеральный директор АО «Уклад» Константин Харитонов, генеральный директор ООО «ПсковСвязьСтрой» Александр Дроб, директор ООО «Изборский парк» Роман Иванов, нотариусы города и области. Жертвователи перечисляли средства на закупку рюкзаков, канцелярских товаров, а также приносили канцелярские товары и новые рюкзаки в офис фонда.

Впервые к акции присоединился Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов - они привезли тетради для 160 рюкзаков.

По традиции в каждый рюкзак кроме школьных товаров кладется игрушка и сладости, которые особенно радуют детей. За выделенные шоколадки, печенье и соки Детский фонд благодарит генерального директора ООО ГК «МегаХолод» Татьяну Кириленок и старшего менеджера филиала КПК «Кредо» в Пскове Светлану Васильеву.

Генеральным спонсором акции стала президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер. На сайте ее ассоциации был организован сбор пожертвований на подготовку к школе детей из нуждающихся семей. Благодаря организованному сбору, удалось собрать в школу 134 ребенка из Пыталовского, Новоржевского, Порховского, Опочецкого и Локнянского районов.

В благотворительной акции «Здравствуй, школа!» принял участие председатель Псковского детского фонда, директор обувной фабрики «Nordman», руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юрий Сорокин. Благодаря его помощи удалось укомплектовать 250 рюкзаков тетрадями, и еще 36 детей из нуждающихся семей Пскова и Псковского района отправились в школу с набором необходимых канцелярских товаров.

Кроме этого, по совместной инициативе с «Командой 2018» Детский фонд участвовал в «Школьном базаре 2020», где каждый посетитель мог присоединиться к акции, пожертвовав средства или канцелярские товары.

От лица юных школьников, Детский фонд благодарит всех участников акции за внимание и заботу о нуждающихся детях.