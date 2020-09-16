Общество

В великолукской школе №2 выявлен случай коронавируса

В школе №2 города Великие Лки выявлен случай коронавируса. Как сообщил Псковской Ленте Новостей в руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, один ребенок заболел, и его класс ушел на "удаленку".

«Речи о закрытии всей школы не идет. Если мы из-за одного случая будем закрывать всю школу, то никого не обучим», - отметил он.

Между тем в великолукской школе №16, где недавно заболел сотрудник, по словам Александра Нестерука, новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

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Ожидается, что завтра, 18 сентября, обстановка по заболеваемости коронавирусом в учреждениях образования будет обсуждаться на региональном оперативном штабе.