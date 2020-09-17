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Общество

Медик призвал не бояться температуры 37 градусов

18.09.2020 08:22|ПсковКомментариев: 0

Похолодание на улице может опосредованно привести к росту температуры тела человека. При каких цифрах на градуснике пора начинать волноваться, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить Здорово» Андрей Продеус.

Осенью в России традиционно стартует сезон гриппа и ОРВИ. Обычно для борьбы с инфекцией организм использует повышение температуры, поэтому температура тела выше 37 градусов прочно ассоциируется с болезнью. Такой упрощенный подход не совсем корректен, считает Андрей Продеус. По его словам, не стоит паниковать, если градусник показал 37 градусов.

«Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна», – поделился мнением доктор медицинских наук, пишет РИА Новости. 

Тревожную отметку в 37 и больше градусов можно получить и при измерении температуры в неподходящее время.

«Нормальная температура тела человека колеблется от примерно от 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик температуры у нас в районе 8 часов вечера, минимальный – часа в 3 ночи, когда мы спим. Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее. А если мы говорим о нормальной температуре от 36,2 до 37,2 градусов, то это подмышечное измерение температуры», – пояснил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

Однако температура выше 37 градусов не должна быть частым явлением. Если она держится постоянно, то стоит сходить к врачу на консультацию, рекомендует Андрей Продеус.

Теги: #медицина
Источник: Псковская Лента Новостей
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