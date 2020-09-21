Общество

Полмиллиона рублей выделят на профилактику коронавируса в школах и детсадах Пскова

Очередные изменения в бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов внесены на сессии городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в целом доходы бюджета города на этот год увеличиваются на сумму 137 млн 596 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Так, по поручению правительства порядка 35 млн 612 тыс. рублей выделено общеобразовательным учреждениям города на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

32 млн 51 тыс. рублей выделено на ремонт улицы Рокоссовского; 65 млн 285 тыс. рублей - на ремонт улицы Инженерной (от улицы Алтаева до улицы Труда), площади Героев-десантников, улицы Ижорского Батальона (от улицы Леона Поземского до улицы Чудской), улицы Кузнецкой (от площади Победы до площади Героев-десантников).

Помимо этого, 1 млн 103 тыс. рублей пойдет на приобретение оборудования для детских игровых площадок по предложениям многодетных семей, имеющих 10 и более детей в возрасте до 18 лет. В Центр профилактики дорожно-транспортного травматизма направят 1 млн рублей на приобретение оборудования для детских площадок. Около 1,4 млн рублей будет израсходовано на подготовку успешных спортсменов СДЮШОР «Барс» к соревнованиям.

Глава города Елена Полонская предложила передвинуть нереализованные средства бюджета в размере 500 тыс. рублей на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Пскова.

Объем финансирования на 2021 год увеличится на 40 млн рублей. Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта моста через реку Милевка в створе улицы Гремячей. Финансирование на 2022 год остается без изменений.

После доклада депутаты задали администрации уточняющие вопросы. В частности, замглавы города Александр Баев отметил, что полмиллиона рублей на профилактику коронавируса в школах — слишком маленькая сумма. На эти цели, по его словам, требуется, как минимум, 2 млн рублей. «Ситуация ухудшается, и кроме коронавируса у нас есть еще и грипп», - заметил он. Глава администрации города Александр Братчиков заверил его, что город будет использовать любые возможности для привлечения дополнительного финансирование на городские вопросы.