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Кинотеатр «Октябрь» не должен превращаться в местечковую историю - Дмитрий Месхиев

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев опасается, что после реконструкции кинотеатра «Октябрь» в его здании будет реализован местечковый провинциальный проект, малоинтересный приезжающим в Псков туристам. Своим мнением он поделился с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Дмитрий Месхиев напомнил, что в свое время выходил на областные власти с проектом ремонта и реставрации кинотеатра «Октябрь». Предполагалось открыть на его месте многозальный кинотеатр, выставочное пространство, смотровую площадку и точки питания, а на втором этаже разместить информационный туристский центр.

«С моей точки зрения, это был абсолютно живой проект, и я готов был его реализовывать. Я хотел, чтобы частью проекта были кинозалы, и не один и не два, а больше. Был даже готов предпроект, который по моей просьбе сделали мои друзья. Но я хотел сделать не только кинотеатр, но еще много всего разного. Это был живой проект, в том числе, и с точки зрения бизнеса. Можно было бы даже привлечь частные инвестиции в эту историю. Можно было сделать государственно-частное партнерство, например. Есть и обида, ведь здание уже давным-давно могло использоваться», - поделился он.

При этом Дмитрий Месхиев подчеркнул, что не понимает в чем состоит идея открыть на базе бывшего кинотеатра молодежный лофт. «Для меня это вообще загадочная история. В таком огромном здании молодежный лофт. И чем молодежный лофт отличается от просто лофта, я не понимаю. Я видел очень много разных лофтов по всему миру и нигде я не видел отдельных молодежных. Если это некий Молодежный центр, то возникает вопрос, а что в нем будет? Для меня это загадка. Молодежный рок-клуб – это, к примеру, четко и точно. Молодежный лофт - это обо всем и ни о чем одновременно», - прокомментировал он.

Кроме того, худрук Псковского драмтеатра отметил, что не понимает, зачем для реализации какого-либо проекта на основе бывшего кинотеатра «Октябрь» понадобилось передавать областную собственность в городскую.

«Сложно судить, пока я не увижу конкретного проекта. Мои идеи были сформулированы четко, было понятно, что будет в каждом помещении. Я опасаюсь, что в итоге получится местечковая провинциальная история, некий междусобойчик. С учетом количества туристов, которые посещают Псков, нужно было бы сделать место, которое было бы интересно и приезжающим людям», - заключил Дмитрий Месхиев.

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Напомним, глава администрации Пскова Александр Братчиков ранее сообщил, что в здании кинотеатра «Октябрь» после его реконструкции планируют открыть городскую историко-краеведческую библиотеку им. И. И. Василева. Молодежный лофт, по его словам, будет размещен на ее базе. На реконструкцию выделены федеральные средства – свыше 320 млн рублей.