Общество

Псковские школы отказались от колбас и макарон с сыром

Псковские школы отказались от колбасно-сосисочной продукции и макарон с сыром в меню начальных школ. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24 сентября сообщила начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вносим коррективы в единое меню, - отметила Анна Кузыченко. - Ушли от макарон с сыром, поскольку блюдо быстро остывает. Отдадим его на откуп нашим родителям, пусть готовят дома».

«И наши дети в школах не будут получать колбасно-сосисочную продукцию, - продолжила она. - Мы идем к тому, чтобы меню было сбалансировано. Работаем и будем работать в этом направлении». При этом начальник городского управления образования добавила, что накрытие столов в столовых псковских школ осуществляется за семь минут до прибытия детей.

Анна Кузыченко выразила уверенность, что здоровое питание в начальной школе позволит вырастить здоровое поколение.