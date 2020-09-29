Общество

«Анжинерная конструкция»: как спасали чудесные мосты Острова

Говорят, мосты эти по завершению строительства принимал сам государь-император Николай I. И остался доволен увиденным: даровал инженеру-строителю Михаилу Краснопольскому «Анну на шею» - орден Святой Анны II степени, украшенный бриллиантами. Мосты и вправду удались - впечатляют своей ажурной монументальностью до сих пор, и когда в знаменитом мультфильме «Волшебное кольцо» говорят про чудо «анжинерной конструкции», вспоминаются многим именно эти мосты.

Фото: Игорь Вознесенский

Несколько лет назад в Острове забили тревогу: мосты требовали срочного ремонта, сквозь дорожное полотно можно было даже рассмотреть реку Великую. Голос общественности был услышан: зимой прошлого года стало известно о том, что мосты ждет капитальный ремонт, а в декабре на памятнике федерального значения начались работы. Срок завершения ремонта - 31 декабря 2020 года.

Успеет ли подрядчик завершить работы, ждет ли жителей и гостей Острова торжественный праздник в связи с открытием новых старых мостов и есть ли кто-то, кто в силах эти цепи разорвать? Ответы - в нашей публикации.

Звенья цепи

Мосты через реку Великую в городе Острове являются уникальными и поэтому особенно ценными памятниками строительной техники и архитектуры. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Конструкция состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих рукава реки. Длина каждого моста - 108 метров, ширина - 5,7 метра. Строгий, подчеркнуто тектонический облик мостов, их хорошо найденные пропорции позволяют отнести эти сооружения к лучшим образцам мостовой архитектуры прошлого века. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века мосты образуют интереснейший, уникальный архитектурный ансамбль.

Проведение масштабных работ по капитальному ремонту уникального памятника строительной техники и архитектуры стало возможным благодаря усилиям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне, в профильных министерствах и ведомствах. «Для нас это важный объект, который давно нужно было привести в порядок», - неоднократно подчеркивал глава региона.

Разрешение на проведение ремонта и реставрации Северного и Южного мостов было выдано в ноябре 2019 года ООО «Строительная Компания «Балтийский берег». Подрядчику предстояла комплексная работа: ремонт мостов, реставрация несущих цепей, сооружение автодороги, устройство электроосвещения, молниезащиты и сетей связи. Протяженность ремонтируемого участка - 478 метров, сумма контракта составила более 300 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из средств бюджета муниципального района «Островский район», полученных из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Масштабный капитальный ремонт уникального инженерного сооружения проведен в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы».

Фото: Игорь Вознесенский

Даже на этапе подготовки к основным работам впечатляла основательность подхода к задаче: подрядчик сделал все для того, чтобы сгладить возможные неудобства пешеходов и автомобилистов: соорудили временный мост через Великую, а на ремонтируемых мостах устроен деревянный настил с усиленными фрагментами, чтобы по нему могла двигаться строительная техника. Кроме того, были возведены временные опоры под пролетным строением мостов, что позволило не провиснуть пролетным балкам, когда специалисты снимали цепи для реставрации.

Изначально предполагалось сделать звенья толщиной 10 мм. Но изготовили пробную партию, и поняли: слишком тонкие. Конструкцию, конечно, выдержат, однако визуально не потянут. Как рассказал нам и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, решили сделать по уму. Весь заказ отменили - и отлили другие, широкие, на 18 мм.

Фото: Вадим Нэдик

Прочным стало и покрытие мостов: на смену старому, деревянному, смонтировали современные прочные ортотропные плиты. Металлические конструкции, которые появились после войны, заменены, а те, которые были установлены в начале двадцатого века, - отреставрированы.

Как обещали представители подрядчика в одном из интервью, «откапиталенные» мосты простоят не меньше, чем до этого (в 2023 году инженерному чуду исполнится 170 лет!). Конечно, обычно даются небольшие сроки гарантийного обслуживания, на какие-то определённые элементы. Но в целом эта конструкция будет служить долго.

Urbi et Orbi

На данный момент работы на мостах близятся к концу. Главной задачей при этом было не только привести в порядок и вернуть городу привычную пешеходную артерию, но и сберечь значимые исторические штрихи.

В частности, как отмечал губернатор Михаил Ведерников, были сохранены следы от пулеметной очереди и осколков снарядов - как память о Великой Отечественной войне. А вот многочисленные свадебные замки с цепных мостов спилили - некоторые островичи даже узнали в них свои семейные реликвии, которые они крепили на металлические перила в ходе свадебных церемоний. Из спиленных 50 кг замков островичи разобрали на память 20 килограммов.

По словам главы Островского района Дмитрия Быстрова, работы вышли на завершающий этап. Основная часть работ уже выполнена. На данный момент подходы к северному мосту заасфальтированы, в ближайшее время планируется установить передвижную смотровую тележку, благодаря которой можно будет следить за состоянием нижней части сооружения. Кроме того, подготовлен целый проект освещения мостов: реставрация позволит установить подсветку пилонов, пролётного строения и цепей. Для открытия пешеходного движения по южному мосту всё практически готово - подвесная система уже работает.

При этом, подчеркивают в администрации, все работы идут не просто в срок, а даже с небольшим опережением по графику. «Двухлетний проект сделали чуть больше, чем за год, - говорит Дмитрий Быстров. - Хорошо справились - побольше бы таких компаний». В администрации Островского района все проекты держат на особом контроле: помогают во всех вопросах, сопровождают в ответственные моменты. «Задача-то общая стоит», - объясняет глава муниципалитета.

Фото: Игорь Вознесенский

К тому же чиновники понимают: проект значим для города и горожан. «Цепные мосты - жемчужина Острова, - подчеркивает Дмитрий Быстров. - Это уникальная достопримечательность: я уверен, поток туристов сюда будет расти после ремонта. При этом мы не ограничились только мостами: по программе Россия-Латвия сделана историческую набережную, которая была утеряна. В рамках проекта полностью отремонтирован парк. Как результат - целый ансамбль рядом с рекой Великой позволит привлечь достаточное количество гостей».

Что касается даты официального открытия отремонтированных мостов, о ней пока говорить и рановато, и трудно, учитывая непредсказуемость в условиях пандемии. Праздник, конечно, планировался, получится ли его провести - покажет время. Как говорит Дмитрий Быстров, более четкое понимание по срокам будет в конце октября. Псковская Лента Новостей, конечно же, расскажет об этом своим читателям.

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В одну сторону буколический пейзаж с рекой Великой, в другую красоты монастыря, а в третью - старинная церковь. В один голос все, кому посчастливилось увидеть цепные мосты в Острове, утверждали: место это - ни на что не похожее, зрелищное и невероятно интересное. Стараниями властей, как местных, так и федеральных, всех, кто участвовал в капитальном ремонте, эта красота теперь продолжит радовать не только нас, но и наших потомков - на долгие годы.

Кстати

В 2015 году цепные мосты в Острове вошли в итоговый список мультимедийного проекта-конкурса «15 чудес Псковщины», приуроченного к 15-летию информационного портала «Псковская Лента Новостей». Вместе со своими читателями мы попытались тогда создать «золотой список» достопримечательностей Псковской области. По результатам был сформирован перечень «жемчужин» Псковщины - в него-то и попали уникальные цепные мосты.

Елена Никитина